Курс валют на 28 мая: гривна девальвировала на 19 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,3012 грн/долл., что девальвировало гривну на 19 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,30 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,75 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

Доллар можно купить за 40,50 грн, а продать за 40,00 в банках . Евро можно купить за 43,99 грн, а продать за 43,35 грн в банках.

. Евро можно купить за 43,99 грн, а продать за 43,35 грн в банках. В обменниках доллар торгуется по курсу 40,60-40,70 грн, а евро - по 44,10-44,20 грн.

доллар торгуется по курсу 40,60-40,70 грн, а евро - по 44,10-44,20 грн. На межбанке курсы составляют соответственно 40,29-40,31 грн/долл. для доллара и 43,73-43,75 грн/евро для евро.

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