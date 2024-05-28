Курс валют на 28 мая: гривна девальвировала на 19 копеек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  60255 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  106573 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  137041 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  106765 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  102518 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  74622 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  81307 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  78039 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
27 мая 2024, 06:59  •  140905 просмотра

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россияне убили одного жителя Донецкой области и ранили еще троих

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Министры НАТО обсудят создание фонда в 100 миллиардов евро для Украины: названа дата заседания

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Удар рф по Харькову 27 мая: количество пострадавших возросло до 13

Удар рф по Харькову 27 мая: количество пострадавших возросло до 13

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Британские ВВС приостановили полет в память о "битве за Британию" после гибели пилота в авиакатастрофе

Британские ВВС приостановили полет в память о "битве за Британию" после гибели пилота в авиакатастрофе

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В Воздушных силах предупредили о БпЛА в направлении на Кривой Рог и Николаев

В Воздушных силах предупредили о БпЛА в направлении на Кривой Рог и Николаев

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Нефть дорожает на фоне ожиданий спроса на топливо в США накануне встречи ОПЕК+

Нефть дорожает на фоне ожиданий спроса на топливо в США накануне встречи ОПЕК+

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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На фронте произошло 120 боевых столкновений - Генштаб

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Публикации

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Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

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В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  143274 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  140906 просмотра

Курс валют на 28 мая: гривна девальвировала на 19 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,3012 UAH/USD, девальвировав гривну на 19 копеек.

Экономика •   •  7414 просмотра
Курс валют на 28 мая: гривна девальвировала на 19 копеек

россияне убили одного жителя Донецкой области и ранили еще троих

27 мая российские войска убили одного гражданского и ранили еще троих в Донецкой области.

Война •   •  8651 просмотра
россияне убили одного жителя Донецкой области и ранили еще троих

Министры НАТО обсудят создание фонда в 100 миллиардов евро для Украины: названа дата заседания

Министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят создание фонда в 100 миллиардов евро для предоставления долгосрочной военной поддержки Украине на своей встрече в Праге 31 мая, накануне июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

политика •   •  10687 просмотра
Министры НАТО обсудят создание фонда в 100 миллиардов евро для Украины: названа дата заседания

Удар рф по Харькову 27 мая: количество пострадавших возросло до 13

27 мая в результате российского удара по Харькову погиб 1 человек, еще 13 получили ранения, а в результате обстрелов 4 районов Харьковской области ранения получили еще 4 человека.

Война •   •  10672 просмотра
Удар рф по Харькову 27 мая: количество пострадавших возросло до 13

Британские ВВС приостановили полет в память о "битве за Британию" после гибели пилота в авиакатастрофе

Пилот британских ВВС погиб в катастрофе самолета "Спитфайр", что привело к временной приостановке полета в память о "битве за Британию".

Новости Мира •   •  9100 просмотра
Британские ВВС приостановили полет в память о "битве за Британию" после гибели пилота в авиакатастрофе

В Воздушных силах предупредили о БпЛА в направлении на Кривой Рог и Николаев

Вражеские БПЛА зафиксировали Воздушные силы в направлении Кривого Рога и Николаева.

Война •   •  11695 просмотра
В Воздушных силах предупредили о БпЛА в направлении на Кривой Рог и Николаев

Нефть дорожает на фоне ожиданий спроса на топливо в США накануне встречи ОПЕК+

Цены на нефть выросли на торгах в Азии во вторник, поддержанные ожиданиями высокого спроса на топливо в США во время летнего автомобильного сезона и в преддверии встречи ОПЕК+ 2 июня, на которой, как ожидается, будет продолжено сокращение добычи.

Экономика •   •  10586 просмотра
Нефть дорожает на фоне ожиданий спроса на топливо в США накануне встречи ОПЕК+

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Попытка ареста земельных участков, которые участники АТО получили на правах бесплатной приватизации, вызывает вопросы, как минимум, с моральной точки зрения.

политика •   •  47494 просмотра
Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

На фронте произошло 120 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений на разных участках фронта, при этом наиболее интенсивные боевые действия велись на Покровском и Времовском направлениях, где украинские войска отбили 28 и 17 обстрелов соответственно.

Война •   •  10856 просмотра
На фронте произошло 120 боевых столкновений - Генштаб

Байден призывает Израиль защитить гражданское население после удара по Рафаху

Израильский авиаудар убил 45 палестинцев в палаточном городке в Рафахе в Газе, что вызвало международный резонанс и призывы администрации Байдена к Израилю защищать гражданское население, преследуя боевиков ХАМАС.

Новости Мира •   •  8918 просмотра
Байден призывает Израиль защитить гражданское население после удара по Рафаху