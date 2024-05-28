Курс валют на 28 травня: гривня девальвувала на 19 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,3012 UAH/USD, девальвувавши гривню на 19 копійок.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 40,3012 грн/дол., що девальвувало гривню на 19 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
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Офіційний курс долара становить 40,30 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,75 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,50 грн, а продати за 40,00 у банках. Євро можна купити за 43,99 грн, а продати за 43,35 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,60-40,70 грн, а євро - за 44,10-44,20 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,29-40,31 грн/дол. для долара та 43,73-43,75 грн/євро для євро.
Валютна лібералізація коштуватиме Україні близько 5-5,5 млрд доларів - Пишний 07.05.24, 20:50 • 92905 переглядiв