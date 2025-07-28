Курс валют на 28 июля: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7824 грн/долл., что означает девальвацию на одну копейку. Курс евро составляет 48,98 грн/евро, а злотого – 11,51 грн/злот.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7824 грн/долл., что девальвировало гривну на одну копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,78 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,98 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,51 грн/злот.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,97- 41,52 грн, а евро по 49,45- 48,85 грн, и злотый по 11,65- 11,00;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,63- 41,70 грн, а евро - по 49,02- 49,20 грн, и злотый по 11,40- 11,55;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,76- 41,79 грн/долл. и 48,95-48,98 грн/евро.
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Дополнение
В июне 2025 года Пенсионный фонд Украины зафиксировал рекордный рост средней зарплаты для исчисления пенсий - почти на 2 тысячи гривен по сравнению с маем. Новый показатель составляет 22 336 грн, именно он будет непосредственно влиять на будущие пенсионные начисления украинцам.