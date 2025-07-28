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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Курс валют на 28 липня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7824 грн/дол., що означає девальвацію на одну копійку. Курс євро становить 48,98 грн/євро, а злотого – 11,51 грн/злот.

Курс валют на 28 липня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7824 грн/дол., що девальвувало гривню на одну копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,78 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,98 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,51 грн/злот.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,97- 41,52 грн, а євро за 49,45- 48,85 грн, і злотий за 11,65- 11,00;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,63- 41,70 грн, а євро - за 49,02- 49,20 грн, і злотий за 11,40- 11,55;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,76- 41,79, грн/дол. та 48,95-48,98 грн/євро.

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        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        СуспільствоЕкономікаФінанси
        Пенсійний фонд України
        Національний банк України
        Україна
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