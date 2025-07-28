Курс валют на 28 липня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7824 грн/дол., що означає девальвацію на одну копійку. Курс євро становить 48,98 грн/євро, а злотого – 11,51 грн/злот.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7824 грн/дол., що девальвувало гривню на одну копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,78 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,98 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,51 грн/злот.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,97- 41,52
грн, а євро за 49,45- 48,85 грн, і злотий за 11,65- 11,00;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,63- 41,70
грн, а євро - за 49,02- 49,20 грн, і злотий за 11,40- 11,55;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,76- 41,79,
грн/дол. та 48,95-48,98 грн/євро.
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