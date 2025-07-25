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Кабмін виділяє понад 270 млн гривень на доплати вчителям

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Кабінет міністрів виділяє понад 270 мільйонів гривень на доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Кошти субвенції спрямують на виплати в період літніх канікул, коли вчителі виконують педагогічну роботу.

Кабмін виділяє понад 270 млн гривень на доплати вчителям

Кабінет міністрів виділяє понад 270 млн гривень на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Здійснено розподіл в 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 271 млн 202,4 тис. гривень 

- йдеться в повідомленні.

Мельничук повідомив, що були внесені зміни до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, необхідні для врегулювання спрямовування коштів субвенції на виплату доплати педагогічним працівникам у період літніх канікул, коли працівники не знаходяться у відпустці і виконують педагогічну роботу.

Нагадаємо

З 1 вересня 2025 року всі педагоги, які працюють у школах, отримають збільшені обов’язкові доплати.

Павло Башинський

Павло Башинський

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