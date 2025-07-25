Кабмін виділяє понад 270 млн гривень на доплати вчителям
Київ • УНН
Кабінет міністрів виділяє понад 270 мільйонів гривень на доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Кошти субвенції спрямують на виплати в період літніх канікул, коли вчителі виконують педагогічну роботу.
Кабінет міністрів виділяє понад 270 млн гривень на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Здійснено розподіл в 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 271 млн 202,4 тис. гривень
Мельничук повідомив, що були внесені зміни до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, необхідні для врегулювання спрямовування коштів субвенції на виплату доплати педагогічним працівникам у період літніх канікул, коли працівники не знаходяться у відпустці і виконують педагогічну роботу.
Нагадаємо
З 1 вересня 2025 року всі педагоги, які працюють у школах, отримають збільшені обов’язкові доплати.