Кабмін виділяє понад 270 млн гривень на доплати вчителям

Кабінет міністрів виділяє понад 270 млн гривень на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Здійснено розподіл в 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 271 млн 202,4 тис. гривень - йдеться в повідомленні.

Мельничук повідомив, що були внесені зміни до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, необхідні для врегулювання спрямовування коштів субвенції на виплату доплати педагогічним працівникам у період літніх канікул, коли працівники не знаходяться у відпустці і виконують педагогічну роботу.

Нагадаємо

З 1 вересня 2025 року всі педагоги, які працюють у школах, отримають збільшені обов’язкові доплати.