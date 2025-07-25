Кабмин выделяет более 270 млн гривен на доплаты учителям

Кабинет министров выделяет более 270 млн гривен на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Осуществлено распределение в 2025 году объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования в сумме 271 млн 202,4 тыс. гривен - говорится в сообщении.

Мельничук сообщил, что были внесены изменения в порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, необходимые для урегулирования направления средств субвенции на выплату доплаты педагогическим работникам в период летних каникул, когда работники не находятся в отпуске и выполняют педагогическую работу.

Напомним

С 1 сентября 2025 года все педагоги, работающие в школах, получат увеличенные обязательные доплаты.