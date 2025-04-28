Курс валют на 28 апреля: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,75 грн/долл. Также установлен курс евро на уровне 47,38 грн/евро, а курс злотого – 11,10 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7513 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,75 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,38 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,10 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,97-41,35 грн, евро за 47,87-47,10 грн, злотый за 11,40-10,60 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,55 грн, евро - за 47,50-47,70 грн, злотый за 10,90-11,05 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,80-41,83 грн/долл. и 47,47-47,48 грн/евро.
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Дополнение
25 апреля Национальный банк Украины устанавливал официальный курс гривны на уровне 41,6890 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку.