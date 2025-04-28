Курс валют на 28 квітня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7513 грн/дол., що девальвувало гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,75 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,38 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,10 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

у банках долар торгується за курсом 41,97-41,35 грн, євро за 47,87-47,10 грн, злотий за 11,40-10,60 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,45-41,55 грн, євро - за 47,50-47,70 грн, злотий за 10,90-11,05 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,80-41,83 грн/дол. та 47,47-47,48 грн/євро.

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Доповнення

25 квітня Національний банк України встановлював офіційний курс гривні на рівні 41,6890 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку.