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Курс валют на 25 квітня: гривня девальвує

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6890 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку. В банках долар торгується за курсом 41,97-41,30 грн.

Курс валют на 25 квітня: гривня девальвує

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6890 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,68 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,41 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,09 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

  • у банках долар торгується за курсом 41,97-41,30 грн, євро за 47,92-47,20 грн, злотий за 11,40-10,60 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,35-41,47 грн, євро - за 47,45-47,70 грн, злотий за 10,90-11,05 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,70-41,73 грн/дол. та 47,44-47,46 грн/євро.

        Доповнення

        Україна що не змогла досягти угоди з власниками $2,6 млрд свого боргу, що підірвало її надії на реструктуризацію до дедлайну для платежу наступного місяця.

        Мінфін заявив, що Україна залишається налаштованою на переговори з власниками ВВП варантів для пошуку рішення.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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