Курс валют на 25 апреля: гривна девальвирует

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6890 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,68 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,41 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,09 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

в банках доллар торгуется по курсу 41,97-41,30 грн, евро по 47,92-47,20 грн, злотый по 11,40-10,60 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,35-41,47 грн, евро - по 47,45-47,70 грн, злотый по 10,90-11,05 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,70-41,73 грн/долл. и 47,44-47,46 грн/евро.

Дополнение

Украина не смогла достичь соглашения с владельцами $2,6 млрд своего долга, что подорвало ее надежды на реструктуризацию до дедлайна для платежа в следующем месяце.

Минфин заявил, что Украина остается настроенной на переговоры с владельцами ВВП варантов для поиска решения.