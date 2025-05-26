Курс валют на 26 мая: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5094 грн/долл., что девальвировало гривну на одну копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,50 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,99 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,02 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,71-41,12 грн, евро по 47,40-46,65 грн, злотый по 11,40-10,60 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро - по 47,08-47,20 грн, злотый по 11,00-11,10 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,52- 41,55 грн/долл. и 47,00-47,01 грн/евро.

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Дополнение

НБУ сообщил, что безналичные расчеты остаются приоритетными в расчетах украинцев, а их доля и объемы системно растут. В частности, количество операций с использованием платежных карт в I квартале 2025 года составило 2 191,3 млн (за этот же период прошлого года - 1 950,9 млн операций).