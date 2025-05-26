Курс валют на 26 мая: гривна девальвировала

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания
Эксклюзив
06:37 • 1518 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
06:19 • 8638 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 26925 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 41897 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

24 мая, 16:10 • 196437 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 08:00 • 301839 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 344846 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 193727 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 119828 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 111372 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.6м/с
89%
746мм
Популярные новости

"Не ожидаем чуда": Украина готовится к летнему наступлению россии - Financial Times

25 мая, 21:37 • 34909 просмотра

"Не понимаю, что с ним, черт возьми, случилось": Трамп недоволен действиями Путина в Украине

25 мая, 22:41 • 60433 просмотра

Атаки рф в 1000 дронов в сутки могут стать реальностью, Украине придется сократить использование ПВО - The Economist

25 мая, 23:39 • 35870 просмотра

медведев опубликовал карту с угрозой, что почти вся Украина может стать "буферной зоной"

26 мая, 00:32 • 35977 просмотра

ISW: Единственный шанс россии на победу в войне – прекращение западной помощи Украине

01:38 • 30489 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 301836 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 344843 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 305387 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 397051 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 475734 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Ким

Игорь Клименко

Рустем Умєров

Олег Синегубов

Кит Келлогг

Актуальные места

Киев

Харьковская область

Киевская область

Николаев

Сумская область

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 119938 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 196389 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 65532 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 61997 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 65952 просмотра
Актуальное

Бильд

Вашингтон Пост

Телеграмма

Facebook

F-16 Fighting Falcon

Курс валют на 26 мая: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5094 грн/долл., девальвировав ее на копейку. В обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн.

Курс валют на 26 мая: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5094 грн/долл., что девальвировало гривну на одну копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,50 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,99 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,02 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,71-41,12 грн, евро по 47,40-46,65 грн, злотый по 11,40-10,60 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро - по 47,08-47,20 грн, злотый по 11,00-11,10 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,52- 41,55 грн/долл. и 47,00-47,01 грн/евро.

        Курс гривны: в МВФ рассказали, каким должен быть23.05.25, 12:53 • 2224 просмотра

        Дополнение

        НБУ сообщил, что безналичные расчеты остаются приоритетными в расчетах украинцев, а их доля и объемы системно растут. В частности, количество операций с использованием платежных карт в I квартале 2025 года составило 2 191,3 млн (за этот же период прошлого года - 1 950,9 млн операций).

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Евро
        Национальный банк Украины
        Украина
        Brent
        $64.40
        Bitcoin
        $109,674.40
        S&P 500
        $5,819.27
        Tesla
        $341.00
        Газ TTF
        $36.45
        Золото
        $3,375.31
        Ethereum
        $2,566.39