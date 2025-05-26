Курс валют на 26 травня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5094 грн/дол., девальвувавши її на копійку. В обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,45 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5094 грн/дол., що девальвувало гривню на одну копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,50 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,99 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,02 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,71-41,12 грн, євро за 47,40-46,65 грн, злотий за 11,40-10,60 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,45 грн, євро - за 47,08-47,20 грн, злотий за 11,00-11,10 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,52- 41,55 грн/дол. та 47,00-47,01 грн/євро.
Курс гривні: у МВФ розповіли, яким має бути23.05.25, 12:53 • 2224 перегляди
Доповнення
НБУ повідомив, що безготівкові розрахунки залишаються пріоритетними в розрахунках українців, а їхня частка та обсяги системно зростають. Зокрема, кількість операцій з використанням платіжних карток в І кварталі 2025 року становила 2 191,3 млн (за цей же період минулого року - 1 950,9 млн операцій).