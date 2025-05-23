За перші три місяці 2025 року українці збільшили кількість безготівкових банківських операцій - НБУ

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив
14:43 • 24524 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

14:05 • 24682 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

12:17 • 31341 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

11:54 • 46940 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
11:31 • 44133 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
10:55 • 43329 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 45322 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
23 травня, 08:36 • 45501 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

23 травня, 07:04 • 146564 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 06:30 • 66823 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
45%
747мм
Популярнi новини

МВФ готує виділення Україні близько $520 млн нового траншу у межах EFF

23 травня, 07:58 • 25869 перегляди

У Норвегії 135-метровий вантажний корабель кинув якір на подвір'ї в чоловіка

23 травня, 08:37 • 33080 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

23 травня, 09:25 • 88269 перегляди

Побиття ветерана на Львівщині: 103-тя бригада ТрО вимагає покарання для нападників

10:16 • 16670 перегляди

Трамп погрожує Apple податками, якщо iPhone вироблятимуть не в США

12:05 • 72733 перегляди
Публікації

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

14:43 • 24525 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 146564 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 242825 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 323142 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 312140 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Ліонель Мессі

Руслан Кравченко

Олег Синєгубов

Михайло Подоляк

Юлія Свириденко

Актуальні місця

Київ

Одеська область

Дніпро

Сумська область

Одеса

Реклама
УНН Lite

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

15:23 • 7014 перегляди

Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

14:47 • 10578 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

23 травня, 09:25 • 88447 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 125437 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 166882 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Telegram

TikTok

The Guardian

Мі-8

За перші три місяці 2025 року українці збільшили кількість безготівкових банківських операцій - НБУ

Київ • УНН

 • 646 перегляди

В першому кварталі 2025 року кількість безготівкових операцій з картками зросла на 13,5%, а їх сума – на 11,7%. Загалом, 95,2% операцій з картками є безготівковими.

За перші три місяці 2025 року українці збільшили кількість безготівкових банківських операцій - НБУ

Національний банк України повідомив, що безготівкові розрахунки залишаються пріоритетними в розрахунках українців, а їх частка та обсяги системно зростають. Зокрема, кількість операцій з використанням платіжних карток у І кварталі 2025 року становила 2 191,3 млн (за цей же період минулого року - 1 950,9 млн операцій), пише УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

В НБУ повідомили, що в Україні та за її межами кількість операцій з використанням платіжних карток у І кварталі 2025 року становила 2 191,3 млн операцій, а їхня сума складала 1 646,5 млрд грн. Для порівняння - у I кварталі 2024 року було здійснено 1 950,9 млн таких операцій на загальну суму 1 489,7 млрд грн).

Зазначається, що з них безготівковими були 2 086,4 млн операцій на загальну суму 1 073,5 млрд грн. Це більше на 13,5% та 11,7% відповідно порівняно з I кварталом 2024 року.

Загалом 95,2% операцій з картками є безготівковими. Частка безготівкових операцій за сумою становила 65,2% в загальній сумі операцій із платіжними картками.

Доповнення

В Україні зростають обсяги готівкових операцій з банківськими картками. За підсумком першого кварталу цього року, середня сума операції зі зняття готівки зросла на 18% в обчисленні рік до року. Тепер українці знімають в середньому 4735 гривень за раз.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоЕкономікаФінанси
Україна
Brent
$64.63
Bitcoin
$108,924.90
S&P 500
$5,792.97
Tesla
$337.34
Газ TTF
$35.98
Золото
$3,359.81
Ethereum
$2,579.70