За перші три місяці 2025 року українці збільшили кількість безготівкових банківських операцій - НБУ
Київ • УНН
В першому кварталі 2025 року кількість безготівкових операцій з картками зросла на 13,5%, а їх сума – на 11,7%. Загалом, 95,2% операцій з картками є безготівковими.
Національний банк України повідомив, що безготівкові розрахунки залишаються пріоритетними в розрахунках українців, а їх частка та обсяги системно зростають. Зокрема, кількість операцій з використанням платіжних карток у І кварталі 2025 року становила 2 191,3 млн (за цей же період минулого року - 1 950,9 млн операцій), пише УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
В НБУ повідомили, що в Україні та за її межами кількість операцій з використанням платіжних карток у І кварталі 2025 року становила 2 191,3 млн операцій, а їхня сума складала 1 646,5 млрд грн. Для порівняння - у I кварталі 2024 року було здійснено 1 950,9 млн таких операцій на загальну суму 1 489,7 млрд грн).
Зазначається, що з них безготівковими були 2 086,4 млн операцій на загальну суму 1 073,5 млрд грн. Це більше на 13,5% та 11,7% відповідно порівняно з I кварталом 2024 року.
Загалом 95,2% операцій з картками є безготівковими. Частка безготівкових операцій за сумою становила 65,2% в загальній сумі операцій із платіжними картками.
Доповнення
В Україні зростають обсяги готівкових операцій з банківськими картками. За підсумком першого кварталу цього року, середня сума операції зі зняття готівки зросла на 18% в обчисленні рік до року. Тепер українці знімають в середньому 4735 гривень за раз.