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За первые три месяца 2025 года украинцы увеличили количество безналичных банковских операций - НБУ

Киев • УНН

 • 164 просмотра

В первом квартале 2025 года количество безналичных операций с карточками выросло на 13,5%, а их сумма – на 11,7%. В общем, 95,2% операций с картами являются безналичными.

За первые три месяца 2025 года украинцы увеличили количество безналичных банковских операций - НБУ

Национальный банк Украины сообщил, что безналичные расчеты остаются приоритетными в расчетах украинцев, а их доля и объемы системно растут. В частности, количество операций с использованием платежных карт в I квартале 2025 года составило 2 191,3 млн (за этот же период прошлого года - 1 950,9 млн операций), пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

В НБУ сообщили, что в Украине и за ее пределами количество операций с использованием платежных карт в I квартале 2025 года составило 2 191,3 млн операций, а их сумма составила 1 646,5 млрд грн. Для сравнения - в I квартале 2024 года было совершено 1 950,9 млн таких операций на общую сумму 1 489,7 млрд грн).

Отмечается, что из них безналичными были 2 086,4 млн операций на общую сумму 1 073,5 млрд грн. Это больше на 13,5% и 11,7% соответственно по сравнению с I кварталом 2024 года.

В целом 95,2% операций с картами являются безналичными. Доля безналичных операций по сумме составила 65,2% в общей сумме операций с платежными картами.

Дополнение

В Украине растут объемы наличных операций с банковскими картами. По итогам первого квартала этого года, средняя сумма операции по снятию наличных выросла на 18% в исчислении год к году. Теперь украинцы снимают в среднем 4735 гривен за раз.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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