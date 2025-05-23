За первые три месяца 2025 года украинцы увеличили количество безналичных банковских операций - НБУ
Киев • УНН
В первом квартале 2025 года количество безналичных операций с карточками выросло на 13,5%, а их сумма – на 11,7%. В общем, 95,2% операций с картами являются безналичными.
Национальный банк Украины сообщил, что безналичные расчеты остаются приоритетными в расчетах украинцев, а их доля и объемы системно растут. В частности, количество операций с использованием платежных карт в I квартале 2025 года составило 2 191,3 млн (за этот же период прошлого года - 1 950,9 млн операций), пишет УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
В НБУ сообщили, что в Украине и за ее пределами количество операций с использованием платежных карт в I квартале 2025 года составило 2 191,3 млн операций, а их сумма составила 1 646,5 млрд грн. Для сравнения - в I квартале 2024 года было совершено 1 950,9 млн таких операций на общую сумму 1 489,7 млрд грн).
Отмечается, что из них безналичными были 2 086,4 млн операций на общую сумму 1 073,5 млрд грн. Это больше на 13,5% и 11,7% соответственно по сравнению с I кварталом 2024 года.
В целом 95,2% операций с картами являются безналичными. Доля безналичных операций по сумме составила 65,2% в общей сумме операций с платежными картами.
Дополнение
В Украине растут объемы наличных операций с банковскими картами. По итогам первого квартала этого года, средняя сумма операции по снятию наличных выросла на 18% в исчислении год к году. Теперь украинцы снимают в среднем 4735 гривен за раз.