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Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною
09:52 • 788 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

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Курс гривні: у МВФ розповіли, яким має бути

Київ • УНН

 • 118 перегляди

МВФ підтримує плаваючий курс гривні в Україні для таргетування інфляції та стабілізації монетарної політики.

Курс гривні: у МВФ розповіли, яким має бути

Програма МВФ з Україною передбачає плаваючий курс гривні до долара. Це необхідно для стабілізації монетарної політики. Про це заявила директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак, пише УНН.

Отже, зараз, згідно з програмою, Україна має режим таргетування інфляції, і саме на цьому зосереджена наша програма з Україною. Отже, у них режим таргетування інфляції. Вони дуже зосереджені на забезпеченні стабільності того режиму монетарної політики, який має Україна. І, звичайно, це передбачає плаваючий обмінний курс

- зазначила Джулі Козак.

Нагадаємо

Роботу щодо чергового перегляду програми EFF для України Місія МВФ почала у вівторок, 20 травня.

Рішення про надання МВФ Україні близько 520 мільйонів доларів у рамках чотирирічної програми EFF має бути затверджене Виконавчою радою.

Довідково

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням обсягом близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 148,8 млрд доларів США на 2023-2027 роки.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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