Курс гривні: у МВФ розповіли, яким має бути
Київ • УНН
МВФ підтримує плаваючий курс гривні в Україні для таргетування інфляції та стабілізації монетарної політики.
Програма МВФ з Україною передбачає плаваючий курс гривні до долара. Це необхідно для стабілізації монетарної політики. Про це заявила директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак, пише УНН.
Отже, зараз, згідно з програмою, Україна має режим таргетування інфляції, і саме на цьому зосереджена наша програма з Україною. Отже, у них режим таргетування інфляції. Вони дуже зосереджені на забезпеченні стабільності того режиму монетарної політики, який має Україна. І, звичайно, це передбачає плаваючий обмінний курс
Нагадаємо
Роботу щодо чергового перегляду програми EFF для України Місія МВФ почала у вівторок, 20 травня.
Рішення про надання МВФ Україні близько 520 мільйонів доларів у рамках чотирирічної програми EFF має бути затверджене Виконавчою радою.
Довідково
31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням обсягом близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).
Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 148,8 млрд доларів США на 2023-2027 роки.