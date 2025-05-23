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Курс гривны: в МВФ рассказали, каким должен быть

Киев • УНН

 • 96 просмотра

МВФ поддерживает плавающий курс гривны в Украине для таргетирования инфляции и стабилизации монетарной политики.

Курс гривны: в МВФ рассказали, каким должен быть

Программа МВФ с Украиной предусматривает плавающий курс гривны к доллару. Это необходимо для стабилизации монетарной политики. Об этом заявила директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак, пишет УНН.

Итак, сейчас, согласно программе, у Украины режим таргетирования инфляции, и именно на этом сосредоточена наша программа с Украиной. Итак, у них режим таргетирования инфляции. Они очень сосредоточены на обеспечении стабильности того режима монетарной политики, который имеет Украина. И, конечно, это предполагает плавающий обменный курс

- отметила Джули Козак.

Напомним

Работу по очередному пересмотру программы EFF для Украины Миссия МВФ начала во вторник, 20 мая.

Решение о предоставлении МВФ Украине около 520 миллионов долларов в рамках четырехлетней программы EFF должно быть утверждено Исполнительным советом.

Справочно

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в объеме около 15,5 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ).

Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая в настоящее время составляет около 148,8 млрд долларов США на 2023-2027 годы.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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