Курс гривны: в МВФ рассказали, каким должен быть
Киев • УНН
МВФ поддерживает плавающий курс гривны в Украине для таргетирования инфляции и стабилизации монетарной политики.
Программа МВФ с Украиной предусматривает плавающий курс гривны к доллару. Это необходимо для стабилизации монетарной политики. Об этом заявила директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак, пишет УНН.
Итак, сейчас, согласно программе, у Украины режим таргетирования инфляции, и именно на этом сосредоточена наша программа с Украиной. Итак, у них режим таргетирования инфляции. Они очень сосредоточены на обеспечении стабильности того режима монетарной политики, который имеет Украина. И, конечно, это предполагает плавающий обменный курс
Напомним
Работу по очередному пересмотру программы EFF для Украины Миссия МВФ начала во вторник, 20 мая.
Решение о предоставлении МВФ Украине около 520 миллионов долларов в рамках четырехлетней программы EFF должно быть утверждено Исполнительным советом.
Справочно
31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в объеме около 15,5 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ).
Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая в настоящее время составляет около 148,8 млрд долларов США на 2023-2027 годы.