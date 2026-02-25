Курс валют на 25 февраля: доллар и евро дешевеют

По состоянию на среду, 25 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,26 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 43,30 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,97. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2648 грн (-4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,9659 грн (-3 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0757 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 43,05-43,54 грн, евро по 50,80-51,39 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,19-43,22 грн/долл. и 50,86-50,88 грн/евро.

Напомним

Национальный банк Украины с марта 2026 года изымает из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов, заменяя их на соответствующие монеты. Граждане смогут обменять эти банкноты бессрочно в НБУ и в течение нескольких лет в других банках.

