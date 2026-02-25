Курс валют на 25 февраля: доллар и евро дешевеют

$43.300.02
51.010.09
ukenru
24 февраля, 18:45 • 10557 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 17242 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 14995 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 15047 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 13741 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 14126 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 14828 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13467 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 26489 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14122 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.7м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
СМИ: 13-летняя дочь Ким Чен Ына получила должность в ракетном управлении и уже отдает приказы24 февраля, 20:07 • 6676 просмотра
Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторженияVideo24 февраля, 20:20 • 7178 просмотра
россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца марта – Палиса24 февраля, 20:49 • 6856 просмотра
Виткофф и Кушнер планируют встречу с Умеровым в Женеве24 февраля, 21:07 • 6634 просмотра
Виткофф: никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока украинцы не будут чувствовать, что война может повториться24 февраля, 23:31 • 5744 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 26493 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 37309 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 55325 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 72989 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 75729 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Стив Уиткофф
Борис Джонсон
Актуальные места
Украина
Великобритания
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 6780 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 12125 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 14664 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 19750 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 28767 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Золото
Дипломатка

Курс валют на 25 февраля: доллар и евро дешевеют

Киев • УНН

 • 12 просмотра

На 25 февраля НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,26 гривны, что на 4 копейки меньше, чем во вторник. Курс евро составляет 50,97 гривны, а злотого – 12,0757 гривны.

Курс валют на 25 февраля: доллар и евро дешевеют

По состоянию на среду, 25 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,26 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 43,30 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,97. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2648 грн (-4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,9659 грн (-3 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0757 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 43,05-43,54 грн, евро по 50,80-51,39 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,19-43,22 грн/долл. и 50,86-50,88 грн/евро.

      Напомним

      Национальный банк Украины с марта 2026 года изымает из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов, заменяя их на соответствующие монеты. Граждане смогут обменять эти банкноты бессрочно в НБУ и в течение нескольких лет в других банках.

      Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знать23.02.26, 15:28 • 29994 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый