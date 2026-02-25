$43.300.02
24 лютого, 18:45 • 10584 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 17297 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 15036 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 15081 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 13761 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 14141 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14839 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13470 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 26519 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14125 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Курс валют на 25 лютого: долар та євро дешевшають

Київ • УНН

 • 56 перегляди

На 25 лютого НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,26 гривні, що на 4 копійки менше, ніж у вівторок. Курс євро становить 50,97 гривні, а злотого – 12,0757 гривні.

Курс валют на 25 лютого: долар та євро дешевшають

Станом на середу, 25 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,26 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 43,30 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,97. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2648 грн (-4 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,9659 грн (-3 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0757 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 43,05-43,54 грн, євро за 50,80-51,39 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,19-43,22 грн/дол. та 50,86-50,88 грн/євро.

      Нагадаємо

      Національний банк України з березня 2026 року вилучає з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років, замінюючи їх на відповідні монети. Громадяни зможуть обміняти ці банкноти безстроково в НБУ та протягом кількох років в інших банках.

      Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знати23.02.26, 15:28 • 29994 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

