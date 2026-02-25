Курс валют на 25 лютого: долар та євро дешевшають

ЗМІ: 13-річна донька Кім Чен Ина отримала посаду в ракетному управлінні та вже віддає накази

ЗМІ: 13-річна донька Кім Чен Ина отримала посаду в ракетному управлінні та вже віддає накази

ЗМІ: 13-річна донька Кім Чен Ина отримала посаду в ракетному управлінні та вже віддає накази

ЗМІ: 13-річна донька Кім Чен Ина отримала посаду в ракетному управлінні та вже віддає накази 24 лютого, 20:07 • 6820 перегляди

Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві

Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві

Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві

Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві 24 лютого, 21:07 • 6788 перегляди