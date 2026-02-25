Курс валют на 25 лютого: долар та євро дешевшають
Київ • УНН
На 25 лютого НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,26 гривні, що на 4 копійки менше, ніж у вівторок. Курс євро становить 50,97 гривні, а злотого – 12,0757 гривні.
Станом на середу, 25 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,26 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 43,30 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,97. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,2648 грн (-4 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,9659 грн (-3 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0757 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 43,05-43,54 грн, євро за 50,80-51,39 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,19-43,22 грн/дол. та 50,86-50,88 грн/євро.
Нагадаємо
Національний банк України з березня 2026 року вилучає з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років, замінюючи їх на відповідні монети. Громадяни зможуть обміняти ці банкноти безстроково в НБУ та протягом кількох років в інших банках.
