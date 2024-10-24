Курс валют на 24 октября: доллар и евро упали в цене: доллар и евро упали в цене
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,2739 грн/долл. Это укрепило гривну на 6 копеек. В банках и обменниках доллар и евро также торгуются по более низким курсам.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2739 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,27 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,43 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,58 грн, а продать за 41,10 у банка
- Евро можно купить за 45,20 грн, а продать за 44,65 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,46-41,50 грн, а евро - по 44,90 - 45,10 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,26 - 41,29 грн/долл. для доллара и 44,46-44,47 грн/евро для евро.
Напомним
США предоставят Украине до 20 млрд долларов дополнительной помощи. Это часть совместного пакета поддержки от стран G7 и ЕС на общую сумму 50 млрд долларов.