Курс валют на 24 жовтня: долар та євро впали в ціні
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2739 грн/дол. Це зміцнило гривню на 6 копійок. У банках та обмінниках долар і євро також торгуються за нижчими курсами.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2739 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,27 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,43 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,58 грн, а продати за 41,10 у банка
- Євро можна купити за 45,20 грн, а продати за 44,65 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,46−41,50 грн, а євро — за 44,90 – 45,10 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,26 − 41,29 грн/дол. для долара та 44,46−44,47 грн/євро для євро.
Нагадаємо
США нададуть Україні до 20 млрд доларів додаткової допомоги. Це частина спільного пакета підтримки від країн G7 та ЄС на загальну суму 50 млрд доларів.