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Курс валют на 24 жовтня: долар та євро впали в ціні

Київ • УНН

 • 18837 перегляди

НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2739 грн/дол. Це зміцнило гривню на 6 копійок. У банках та обмінниках долар і євро також торгуються за нижчими курсами.

Курс валют на 24 жовтня: долар та євро впали в ціні

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2739 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,27 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,43 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:

- Долар можна купити за 41,58 грн, а продати за 41,10 у банка

- Євро можна купити за 45,20 грн, а продати за 44,65 грн у банках.

- В обмінниках долар торгується за курсом 41,46−41,50 грн, а євро — за 44,90 – 45,10 грн.

- На міжбанку курси становлять відповідно 41,26 − 41,29 грн/дол. для долара та 44,46−44,47 грн/євро для євро.

Нагадаємо

США нададуть Україні до 20 млрд доларів додаткової допомоги. Це частина спільного пакета підтримки від країн G7 та ЄС на загальну суму 50 млрд доларів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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