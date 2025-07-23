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Курс валют на 23 июля: как изменился курс евро и доллара

Киев • УНН

 • 2504 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,76 грн/долл., укрепив ее на 0,05 копейки. Курс евро составляет 48,86 грн/евро.

Курс валют на 23 июля: как изменился курс евро и доллара

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,76 грн/долл., что укрепило гривну на 0,05 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,76 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,86 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:

  • доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 42,00 грн в банках;
    • евро можно купить за 48,50 грн, а продать за 49,10 грн в банках;
      • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,61−41,70 грн, а евро - по 48,88 − 49,10 грн;
        • на межбанке курсы составляют соответственно 41,72 - 41,75 грн/долл. для доллара и 48,84−48,86 грн/евро для евро.

          Средняя зарплата в Украине: где платят больше всего и чего ожидать до конца года11.07.2025, 11:50 • 4884 просмотра

          Павел Зинченко

          Павел Зинченко

          ЭкономикаФинансы
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