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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Курс валют на 23 липня: як змінився курс євро і долара

Київ • УНН

 • 2954 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,76 грн/дол., зміцнивши її на 0,05 копійки. Курс євро становить 48,86 грн/євро.

Курс валют на 23 липня: як змінився курс євро і долара

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,76 грн/дол., що зміцнило гривню на 0,05 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,76 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,86 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

  • долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 42,00 грн у банках;
    • євро можна купити за 48,50 грн, а продати за 49,10 грн у банках;
      • в обмінниках долар торгується за курсом 41,61−41,70 грн, а євро - за 48,88 − 49,10 грн;
        • на міжбанку курси становлять відповідно 41,72 - 41,75 грн/дол. для долара та 48,84−48,86 грн/євро для євро.

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          Павло Зінченко

          Павло Зінченко

          ЕкономікаФінанси
          Національний банк України
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