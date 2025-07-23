Курс валют на 23 липня: як змінився курс євро і долара

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,76 грн/дол., що зміцнило гривню на 0,05 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,76 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,86 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 42,00 грн у банках;

євро можна купити за 48,50 грн, а продати за 49,10 грн у банках;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,61−41,70 грн, а євро - за 48,88 − 49,10 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,72 - 41,75 грн/дол. для долара та 48,84−48,86 грн/євро для євро.

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