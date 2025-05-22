Курс валют на 22 мая: гривна укрепилась

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 54370 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 128433 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 119577 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 126736 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 258837 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 111971 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 140701 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 310295 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 89571 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 268523 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.5м/с
49%
749мм
Популярные новости

Законопроект о санкциях США против россии уже поддержали более 80 сенаторов

21 мая, 20:31 • 18004 просмотра

Россияне ударили по Харькову ракетой: первые подробности

21 мая, 23:51 • 15261 просмотра

путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область – ISW

01:47 • 13831 просмотра

Сенатор-республиканец Грэм пригрозил Китаю последствиями за поддержку россии в войне против Украины

02:18 • 14459 просмотра

Для подписания меморандума Украине нужен новый руководитель - мид рф

04:46 • 16847 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 83995 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 258837 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 218102 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 310295 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 268523 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Рустем Умеров

Сирил Рамафоса

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Южная Африка

Польша

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 123338 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 147391 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 172805 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 132954 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 124463 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Боинг 747

Нефть марки Brent

Хранитель

Футбол

Курс валют на 22 мая: гривна укрепилась

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4360 грн/долл., укрепив ее на 5 копеек. Курс евро составляет 46,91 грн, а злотого – 11,05 грн.

Курс валют на 22 мая: гривна укрепилась

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4360 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,43 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,91 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,05 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,80-41,20 грн, евро по 47,27-46,52 грн, злотый по 11,30-10,60 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро по 46,95-47,16 грн, злотый по 10,95-11,09 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,44-41,49 грн/долл. и 46,98-47,02 грн/евро.

        Биткоин достиг исторического максимума в $111 00022.05.25, 08:18 • 880 просмотров

        Дополнение

        По данным правительства, за четыре месяца 2025 года потрачено 365 млрд гривен на зарплаты военнослужащим. Кроме того, 84 млрд гривен были использованы для закупки техники, оружия, боеприпасов и продовольствия для Сил обороны.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Евро
        Доллар США
        Биткойн
        Национальный банк Украины
        Украина
        Brent
        $65.02
        Bitcoin
        $110,863.40
        S&P 500
        $5,852.88
        Tesla
        $335.56
        Газ TTF
        $36.62
        Золото
        $3,333.50
        Ethereum
        $2,609.38