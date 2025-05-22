Курс валют на 22 мая: гривна укрепилась
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4360 грн/долл., укрепив ее на 5 копеек. Курс евро составляет 46,91 грн, а злотого – 11,05 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4360 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,43 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,91 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,05 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,80-41,20 грн, евро по 47,27-46,52 грн, злотый по 11,30-10,60 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро по 46,95-47,16 грн, злотый по 10,95-11,09 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,44-41,49 грн/долл. и 46,98-47,02 грн/евро.
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Дополнение
По данным правительства, за четыре месяца 2025 года потрачено 365 млрд гривен на зарплаты военнослужащим. Кроме того, 84 млрд гривен были использованы для закупки техники, оружия, боеприпасов и продовольствия для Сил обороны.