Курс валют на 22 мая: гривна укрепилась

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4360 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,43 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,91 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,05 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,80-41,20 грн, евро по 47,27-46,52 грн, злотый по 11,30-10,60 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро по 46,95-47,16 грн, злотый по 10,95-11,09 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,44-41,49 грн/долл. и 46,98-47,02 грн/евро.

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Дополнение

По данным правительства, за четыре месяца 2025 года потрачено 365 млрд гривен на зарплаты военнослужащим. Кроме того, 84 млрд гривен были использованы для закупки техники, оружия, боеприпасов и продовольствия для Сил обороны.

