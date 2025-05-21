Від початку 2025 року на зарплати військовим було витрачено 365 млрд доларів - Кабмін

Кабінет міністрів України за чотири місяці 2025 року витратив 365 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям. Крім того, 84 млрд гривень були використані для закупівлі техніки, зброї, боєприпасів та харчів для Сил оборони, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

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За чотири місяці 2025 року із загального фонду держбюджету витратили 1,2 трлн грн на пріоритетні видатки. З них понад 365 млрд грн — на зарплати військовослужбовцям, майже 84 млрд грн — на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для Сил оборони - повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр уточнив, що загалом на безпеку й оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду державного бюджету.

Повноцінне фінансування Сил оборони — незмінний пріоритет Уряду з перших днів повномасштабного вторгнення. Усі зобов’язання перед нашими захисниками держава виконує вчасно та в повному обсязі. Так буде і надалі - наголосив глава уряду.

Шмигаль також додав, що понад 50 млрд грн за чотири місяці використано для фінансування "Програми медичних гарантій НСЗУ". Майже 213 млрд грн пішло на соціальні виплати, допомоги, стипендії.

Ще майже 54 млрд грн держава спрямувала на місця для того, щоб наші громади були міцними та спроможними - повідомив глава уряду.

Доповнення

Уряд оновив порядок надання допомоги родинам загиблих військових та особам з інвалідністю, внісши зміни до підстав призначення виплат та спростивши процедури. Також передбачено механізм повернення коштів до бюджету.