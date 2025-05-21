С начала 2025 года на зарплаты военным было потрачено 365 млрд долларов - Кабмин

Кабинет министров Украины за четыре месяца 2025 года потратил 365 млрд гривен на зарплаты военнослужащим. Кроме того, 84 млрд гривен были использованы для закупки техники, оружия, боеприпасов и продовольствия для Сил обороны, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

За четыре месяца 2025 года из общего фонда госбюджета потратили 1,2 трлн грн на приоритетные расходы. Из них более 365 млрд грн — на зарплаты военнослужащим, почти 84 млрд грн — на закупку техники, оружия, боеприпасов, продовольствия для Сил обороны - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр уточнил, что в целом на безопасность и оборону потрачено более 60% от всех расходов общего фонда государственного бюджета.

Полноценное финансирование Сил обороны — неизменный приоритет Правительства с первых дней полномасштабного вторжения. Все обязательства перед нашими защитниками государство выполняет вовремя и в полном объеме. Так будет и в дальнейшем - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также добавил, что более 50 млрд грн за четыре месяца использовано для финансирования "Программы медицинских гарантий НСЗУ". Почти 213 млрд грн пошло на социальные выплаты, пособия, стипендии.

Еще почти 54 млрд грн государство направило на места для того, чтобы наши общины были крепкими и дееспособными - сообщил глава правительства.

Дополнение

Правительство обновило порядок предоставления помощи семьям погибших военных и лицам с инвалидностью, внеся изменения в основания назначения выплат и упростив процедуры. Также предусмотрен механизм возврата средств в бюджет.