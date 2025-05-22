Курс валют на 22 травня: гривня зміцнилася

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4360 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,43 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,91 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,05 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,80-41,20 грн, євро за 47,27-46,52 грн, злотий за 11,30-10,60 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,45 грн, євро за 46,95-47,16 грн, злотий за 10,95-11,09 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,44-41,49 грн/дол. та 46,98-47,02 грн/євро.

Біткоїн досяг історичного максимуму в $111 000

Доповнення

За даними уряду, за чотири місяці 2025 року витрачено 365 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям. Крім того, 84 млрд гривень були використані для закупівлі техніки, зброї, боєприпасів та харчів для Сил оборони.

