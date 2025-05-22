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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 54472 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

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Курс валют на 22 травня: гривня зміцнилася

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4360 грн/дол., зміцнивши її на 5 копійок. Курс євро становить 46,91 грн, а злотого – 11,05 грн.

Курс валют на 22 травня: гривня зміцнилася

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4360 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,43 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,91 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,05 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,80-41,20 грн, євро за 47,27-46,52 грн, злотий за 11,30-10,60 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,45 грн, євро за 46,95-47,16 грн, злотий за 10,95-11,09 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,44-41,49 грн/дол. та 46,98-47,02 грн/євро.

        Біткоїн досяг історичного максимуму в $111 00022.05.25, 08:18 • 884 перегляди

        Доповнення

        За даними уряду, за чотири місяці 2025 року витрачено 365 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям. Крім того, 84 млрд гривень були використані для закупівлі техніки, зброї, боєприпасів та харчів для Сил оборони.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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