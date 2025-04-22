Курс валют на 22 апреля: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3785 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,37 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,76 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,17 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:

в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,00 грн, евро по 47,90-46,90грн, злотый по 11,20-10,50 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,14-41,00 грн, евро - по 47,65-47,30 грн, злотый по 11,00-10:83 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,39-41,42 грн/долл. и 47,71-47,71 грн/евро.

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