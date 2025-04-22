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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 33029 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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Курс валют на 22 квітня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

 • 226 перегляди

НБУ встановив курс гривні на рівні 41,37 грн/дол, що на 2 копійки менше. В банках долар торгується за 41,60-41,00 грн, євро за 47,90-46,90грн.

Курс валют на 22 квітня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3785 грн/дол., що девальвувало гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,37 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,76 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,17 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,60-41,00 грн, євро за 47,90-46,90грн, злотий за 11,20-10,50 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,14-41,00 грн, євро - за 47,65-47,30 грн, злотий за 11,00-10:83 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,39-41,42 грн/дол. та 47,71-47,71 грн/євро.

        НБУ перерахує до бюджету понад 84 млрд грн – більше, ніж роком раніше 21.04.25, 23:43 • 3046 переглядiв

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        ЕкономікаФінанси
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