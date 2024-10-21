Курс валют на 21 октября: евро падает в цене
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2308 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку. Курс евро к гривне установлен на уровне 44,72 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2308 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,23 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,72 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,00 у банка
- Евро можно купить за 45,20 грн, а продать за 44,50 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,50 грн, а евро - по 45,20 - 45,35 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,21 - 41,24 грн/долл. для доллара и 44,75-44,77 грн/евро для евро.
Напомним
Исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF, что позволит Украине вскоре получить новый транш объемом около 1,1 млрд долларов.