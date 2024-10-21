Курс валют на 21 жовтня: євро падає в ціні
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2308 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку. Курс євро до гривні встановлено на рівні 44,72 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2308 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,23 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,72 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,00 у банка
- Євро можна купити за 45,20 грн, а продати за 44,50 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,45−41,50 грн, а євро — за 45,20 – 45,35 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,21 − 41,24 грн/дол. для долара та 44,75−44,77 грн/євро для євро.
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