Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,4272грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,42 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,74 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,94 грн, а продать за 39,40 в банках.

- Евро можно купить за 43,40 грн, а продать за 42,70 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,93-40,02 грн, а евро - по 43,30-43,45 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,52-39,54 грн/долл. для доллара и 42,90-42,91 грн/евро для евро.

Напомним

Государственный департамент США планирует конфисковать российские активы в США и использовать их для компенсации Украине ущерба, нанесенного российским вторжением, работая с партнерами по G7.