Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне
Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах
В парламенте Франции призывают отменить запрет Украине ударять по территории рф французским оружием
В Иране официально объявили о гибели президента Раиси
США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за принятия законопроекта "об иноагентах"
россияне ночью и утром обстреляли 8 громад Сумщины
Преимущественно сухая погода, с грозами на западе и северо-востоке: прогноз на сегодня
Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК
Во Львовской области ночью уничтожили 3 "шахеда", инфраструктура не пострадала
В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,4272 UAH/USD, укрепив гривну на 1 копейку.
Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах
Российские обстрелы в Харьковской области привели к жертвам среди гражданского населения, повреждению жилых домов и интенсивным боевым столкновениям, во время которых украинские войска успешно отражали атаки противника.
В парламенте Франции призывают отменить запрет Украине ударять по территории рф французским оружием
Французский депутат Жан-Луи Бурланже призвал Париж разрешить Украине нанести удар по территории Фосии французским оружием.
В Иране официально объявили о гибели президента Раиси
Президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдуллахиян и несколько других должностных лиц погибли в авиакатастрофе.
США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за принятия законопроекта "об иноагентах"
Грузия приняла противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на массовые протесты, что повлекло потенциальные санкции США против чиновников, ответственных за подрыв демократии.
россияне ночью и утром обстреляли 8 громад Сумщины
Ночью и утром россияне обстреляли 8 общин в Сумской области, зафиксировано 49 взрывов из минометов, артиллерии и авиации.
Преимущественно сухая погода, с грозами на западе и северо-востоке: прогноз на сегодня
На большей части территории Украины 20 мая без осадков, лишь в западных и северо-восточных областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью от 8-13°C до 21-26°C днем, в горных районах несколько прохладнее.
Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК
Заместитель начальника Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Анна Пужай-Череда ни разу не подавала декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Во Львовской области ночью уничтожили 3 "шахеда", инфраструктура не пострадала
Три вражеских беспилотника "Шахед" были уничтожены силами противовоздушной обороны во Львовской области во время ночного дежурства, не вызвав никаких жертв и повреждений инфраструктуры.
В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина
В ночь на 20 мая украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников Shahed 131/136 в Николаевской области, а женщина получила ожоги в результате пожара из-за обломков.