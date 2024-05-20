Курс валют на 20 травня: гривня залишається майже на тому ж рівні
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 39,4272 UAH/USD, зміцнивши гривню на 1 копійку.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,4272грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,42 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,74 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 39,94 грн, а продати за 39,40 у банках.
- Євро можна купити за 43,40 грн, а продати за 42,70 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,93−40,02 грн, а євро — за 43,30−43,45 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,52−39,54 грн/дол. для долара та 42,90−42,91 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Державний департамент США планує конфіскувати російські активи в США і використати їх для компенсації Україні збитків, завданих російським вторгненням, працюючи з партнерами по G7.