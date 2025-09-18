$41.180.06
17 сентября, 19:21 • 22004 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 31041 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 25976 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 25969 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 30618 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 38161 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41129 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40101 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 112888 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 129176 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Курс валют на 18 сентября: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1941 грн/долл., что девальвировало гривну на две копейки. В банках, обменниках и на межбанке зафиксированы разные курсы валют.

Курс валют на 18 сентября: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1941 грн/долл., что девальвировало гривну на две копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,19 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,77 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,46 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,45-41,00 грн, евро по 49,10-48,50 грн, злотый по 11,85-11,05 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,25 грн, евро - по 48,75-48,91 грн, злотый по 11,38-11,49 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,21-41,24 грн/долл. и 48,85-48,86 грн/евро.

        Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ17.09.25, 19:51 • 25983 просмотра

        Дополнение

        Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления, созданный Украиной и США. Украина удвоит этот вклад.

        Таким образом Киев ожидает, что к концу этого года в Инвестиционном фонде восстановления будет $150 млн. А к концу 2028 года объем может вырасти не менее чем на $200 млн. Этих средств достаточно, чтобы начать первые масштабные инвестиции.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Соединённые Штаты
        Украина
        Киев