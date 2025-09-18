Курс валют на 18 сентября: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1941 грн/долл., что девальвировало гривну на две копейки. В банках, обменниках и на межбанке зафиксированы разные курсы валют.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,19 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,77 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,46 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,45-41,00 грн, евро по 49,10-48,50 грн, злотый по 11,85-11,05 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,25 грн, евро - по 48,75-48,91 грн, злотый по 11,38-11,49 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,21-41,24 грн/долл. и 48,85-48,86 грн/евро.

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления, созданный Украиной и США. Украина удвоит этот вклад.
Таким образом Киев ожидает, что к концу этого года в Инвестиционном фонде восстановления будет $150 млн. А к концу 2028 года объем может вырасти не менее чем на $200 млн. Этих средств достаточно, чтобы начать первые масштабные инвестиции.