17 вересня, 19:21 • 21708 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 30688 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 25782 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 25777 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 30435 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 38075 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35284 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41080 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40055 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 112726 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Курс валют на 18 вересня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1941 грн/дол., що девальвувало гривню на дві копійки. У банках, обмінниках та на міжбанку зафіксовані різні курси валют.

Курс валют на 18 вересня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1941 грн/дол., що девальвувало гривню на дві копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,19 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,77 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,46 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,45-41,00 грн, євро за 49,10-48,50 грн, злотий за 11,85- 11,05 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,25 грн, євро - за 48,75-48,91 грн, злотий за 11,38-11,49 грн;
      • на міжбанку курси становлять 41,21-41,24 грн/дол. та 48,85- 48,86 грн/євро.

        Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ17.09.25, 19:51 • 25783 перегляди

        Доповнення

        Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови, створений Україною та США. Україна подвоїть цей внесок.

        Таким чином Київ очікує, що до кінця цього року в Інвестиційному фонді відбудови буде $150 млн. А до кінця 2028 року обсяг може зрости не менше ніж на $200 млн. Цих коштів достатньо, щоб розпочати перші масштабні інвестиції.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Сполучені Штати Америки
        Україна
        Київ