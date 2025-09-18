Курс валют на 18 вересня: гривня девальвувала
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1941 грн/дол., що девальвувало гривню на дві копійки. У банках, обмінниках та на міжбанку зафіксовані різні курси валют.
Офіційний курс долара становить 41,19 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,77 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,46 грн/злотий.
Офіційний курс долара становить 41,19 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,77 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,46 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:
- у банках долар торгується за курсом 41,45-41,00 грн, євро за 49,10-48,50 грн, злотий за 11,85- 11,05 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,25 грн, євро - за 48,75-48,91 грн, злотий за 11,38-11,49 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,21-41,24 грн/дол. та 48,85- 48,86 грн/євро.
Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови, створений Україною та США. Україна подвоїть цей внесок.
Таким чином Київ очікує, що до кінця цього року в Інвестиційному фонді відбудови буде $150 млн. А до кінця 2028 року обсяг може зрости не менше ніж на $200 млн. Цих коштів достатньо, щоб розпочати перші масштабні інвестиції.