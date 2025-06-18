Курс валют на 18 июня: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5255 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,52 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,01 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,22 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,25 грн, евро за 48,40-47,70 грн, злотый за 11,55-10,85 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,48 грн, евро - за 48,15-48,34 грн, злотый за 11,15-11,30 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,56-41,59 грн/долл. и 48,05-48,07 грн/евро.

В Украине за последние полгода усилился макроэкономический риск, в частности риски капитала и прибыльности – НБУ

Дополнение

В Нацбанке заявляли, что ситуация на рынке недвижимости остается сложной, поскольку сейчас не так активно, как раньше, растет количество заключенных сделок. Это обусловлено как военными рисками, так и рисками финансирования самого рынка недвижимости.