Курс валют на 18 червня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5255 грн/дол. Курс долара в банках коливається в межах 41,75-41,25 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5255 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,52 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,01 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,22 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,75-41,25 грн,
євро за 48,40-47,70 грн, злотий за 11,55-10,85 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,48
грн, євро - за 48,15-48,34 грн, злотий за 11,15-11,30 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,56-41,59
грн/дол. та 48,05-48,07 грн/євро.
В Україні за останні півроку посилився макроекономічний ризик, зокрема ризики капіталу і прибутковості - НБУ17.06.25, 12:56 • 2288 переглядiв
Доповнення
В Нацбанку заявляли, що ситуація на ринку нерухомості залишається складною, оскільки наразі не так активно, як раніше, зростає кількість укладених угод. Це зумовлено як воєнними ризиками, так і ризиками фінансування самого ринку нерухомості.