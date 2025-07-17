Курс валют на 17 июля: гривна несколько укрепилась

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8129 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,81 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,51 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,39 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 42,05- 41,55 грн, евро по 49,10-48,45 грн, злотый по 11,65- 11,10 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,70- 41,78 грн, евро - по 48,75- 49,04 грн, злотый по 11,40-11,50 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,88- 41,91 грн/долл. и 48,48- 48,49 грн/евро.

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Дополнение

За 2024 год украинский бизнес сдал 438 940 годовых финансовых отчетов. В 55% документов указано имя бухгалтера, в 69% из них – это женщины.