Курс валют на 17 липня: гривня дещо зміцнилась

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8129 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,81 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,51 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,39 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 42,05- 41,55 грн, євро за 49,10-48,45 грн, злотий за 11,65- 11,10 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,70- 41,78 грн, євро - за 48,75- 49,04 грн, злотий за 11,40-11,50 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,88- 41,91 грн/дол. та 48,48- 48,49 грн/євро.

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Доповнення

За 2024 рік український бізнес здав 438 940 річних фінансових звітів. У 55% відсотків документів зазначено ім’я бухгалтера, у 69% із них – це жінки.