Півмільйона фінансових звітів підприємств за 2024 рік: скільки із них подали жінки
Київ • УНН
За 2024 рік український бізнес подав 438 940 фінансових звітів, у 55% з яких вказано ім'я бухгалтера. З них 68,7% — жінки, що свідчить про їхню переважну роль у цій сфері.
За 2024 рік український бізнес здав 438 940 річних фінансових звітів. У 55% відсотків документів зазначено ім’я бухглатера, у 69% із них – це жінки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Опендатабот.
Деталі
Більшість бухгалтерів, що подали фінансові звіти українських підприємств за 2024 рік - жінки. Втім, лише 242 329 фінзвітів за минулий рік містять ім’я бухгалтера. Із них:
- 31.3% - чоловіки;
- 68.7% - жінки.
Ба більше, деякі бухгалтери подавали фінансові звіти за декілька компаній. Найпродуктивніші з них:
- 42 звіти компаній;
- 34 звіти компаній;
- 29 звітів компаній.
Крім того, серед найпродуктивніших бухгалтерів, які подали звіти компаній за 2024 рік:
- 6 жінок;
- 4 чоловіків.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що під час правового режиму воєнного стану в Україні 76% шукачів роботи – жінки. Вони обирають не лише "традиційні" професії, але й освоюють "чоловічу" роботу, а 12 тисяч українок отримали мікрогранти на власний бізнес за програмою "єРобота".
У перелік найпопулярніших професій серед жінок стали:
- продавчиня;
- бухгалтерка;
- кухарка;
- підсобна робітниця;
- медична сестра;
- адміністраторка;
- швачка;
- спеціалістка державної служби;
- укладальниця-пакувальниця;
- касирка;
- соціальна робітниця;
- помічниця вихователя;
- баристка;
- робітниця з благоустрою.
Крім того, жінки все частіше обирають "чоловічі" сфери, зокрема стає більше верстальниць, машиністок та електромонтерок.