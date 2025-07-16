Півмільйона фінансових звітів підприємств за 2024 рік: скільки із них подали жінки

За 2024 рік український бізнес здав 438 940 річних фінансових звітів. У 55% відсотків документів зазначено ім’я бухглатера, у 69% із них – це жінки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Опендатабот.

Деталі

Більшість бухгалтерів, що подали фінансові звіти українських підприємств за 2024 рік - жінки. Втім, лише 242 329 фінзвітів за минулий рік містять ім’я бухгалтера. Із них:

31.3% - чоловіки;

68.7% - жінки.

Ба більше, деякі бухгалтери подавали фінансові звіти за декілька компаній. Найпродуктивніші з них:

42 звіти компаній;

34 звіти компаній;

29 звітів компаній.

Крім того, серед найпродуктивніших бухгалтерів, які подали звіти компаній за 2024 рік:

6 жінок;

4 чоловіків.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час правового режиму воєнного стану в Україні 76% шукачів роботи – жінки. Вони обирають не лише "традиційні" професії, але й освоюють "чоловічу" роботу, а 12 тисяч українок отримали мікрогранти на власний бізнес за програмою "єРобота".

У перелік найпопулярніших професій серед жінок стали:

продавчиня;

бухгалтерка;

кухарка;

підсобна робітниця;

медична сестра;

адміністраторка;

швачка;

спеціалістка державної служби;

укладальниця-пакувальниця;

касирка;

соціальна робітниця;

помічниця вихователя;

баристка;

робітниця з благоустрою.

Крім того, жінки все частіше обирають "чоловічі" сфери, зокрема стає більше верстальниць, машиністок та електромонтерок.