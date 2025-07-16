Полмиллиона финансовых отчетов предприятий за 2024 год: сколько из них подали женщины

За 2024 год украинский бизнес сдал 438 940 годовых финансовых отчетов. В 55% документов указано имя бухгалтера, в 69% из них – это женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Опендатабот.

Детали

Большинство бухгалтеров, подавших финансовые отчеты украинских предприятий за 2024 год - женщины. Впрочем, только 242 329 финотчетов за прошлый год содержат имя бухгалтера. Из них:

31.3% - мужчины;

68.7% - женщины.

Более того, некоторые бухгалтеры подавали финансовые отчеты за несколько компаний. Самые продуктивные из них:

42 отчета компаний;

34 отчета компаний;

29 отчетов компаний.

Кроме того, среди самых продуктивных бухгалтеров, подавших отчеты компаний за 2024 год:

6 женщин;

4 мужчин.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во время правового режима военного положения в Украине 76% соискателей работы – женщины. Они выбирают не только "традиционные" профессии, но и осваивают "мужскую" работу, а 12 тысяч украинок получили микрогранты на собственный бизнес по программе "єРобота".

В перечень самых популярных профессий среди женщин вошли:

продавщица;

бухгалтер;

повар;

подсобная работница;

медицинская сестра;

администратор;

швея;

специалист государственной службы;

укладчица-упаковщица;

кассир;

социальная работница;

помощница воспитателя;

бариста;

работница по благоустройству.

Кроме того, женщины все чаще выбирают "мужские" сферы, в частности становится больше верстальщиц, машинисток и электромонтеров.