Полмиллиона финансовых отчетов предприятий за 2024 год: сколько из них подали женщины
Киев • УНН
За 2024 год украинский бизнес подал 438 940 финансовых отчетов, в 55% из которых указано имя бухгалтера. Из них 68,7% — женщины, что свидетельствует об их преобладающей роли в этой сфере.
За 2024 год украинский бизнес сдал 438 940 годовых финансовых отчетов. В 55% документов указано имя бухгалтера, в 69% из них – это женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Опендатабот.
Детали
Большинство бухгалтеров, подавших финансовые отчеты украинских предприятий за 2024 год - женщины. Впрочем, только 242 329 финотчетов за прошлый год содержат имя бухгалтера. Из них:
- 31.3% - мужчины;
- 68.7% - женщины.
Более того, некоторые бухгалтеры подавали финансовые отчеты за несколько компаний. Самые продуктивные из них:
- 42 отчета компаний;
- 34 отчета компаний;
- 29 отчетов компаний.
Кроме того, среди самых продуктивных бухгалтеров, подавших отчеты компаний за 2024 год:
- 6 женщин;
- 4 мужчин.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что во время правового режима военного положения в Украине 76% соискателей работы – женщины. Они выбирают не только "традиционные" профессии, но и осваивают "мужскую" работу, а 12 тысяч украинок получили микрогранты на собственный бизнес по программе "єРобота".
В перечень самых популярных профессий среди женщин вошли:
- продавщица;
- бухгалтер;
- повар;
- подсобная работница;
- медицинская сестра;
- администратор;
- швея;
- специалист государственной службы;
- укладчица-упаковщица;
- кассир;
- социальная работница;
- помощница воспитателя;
- бариста;
- работница по благоустройству.
Кроме того, женщины все чаще выбирают "мужские" сферы, в частности становится больше верстальщиц, машинисток и электромонтеров.