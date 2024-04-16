Курс валют на 16 апреля: доллар вырос на 18 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,5737 грн/долл., что девальвировало ее на 18 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,57 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,16 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 39,30 грн, а продать за 39,77 в банках. Евро можно купить за 42,80 грн, а продать за 42,05 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,60-39,73 грн, а евро - по 42,65-42,84 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,6-39,47 грн/долл. для доллара и 42,11-42,13 грн/евро для евро.

Напомним

Международные резервы Украины выросли до 43,8 млрд долл. на начало апреля, увеличившись на 18% за месяц, благодаря значительным поступлениям от международных партнеров в размере более 9 млрд долл., что превысило долговые выплаты и продажу валюты.

Еврокомиссия одобрила План Украины, открывающий путь к выплатам из фонда в 50 млрд евро