Курс валют на 14 ноября: стоимость евро приближается к 50 грн
Киев • УНН
На 14 ноября НБУ установил официальный курс доллара на уровне 42,06 гривны, что на 2 копейки больше, чем в среду. Официальный курс евро составляет 48,88 гривны, а злотого – 11,56 гривны.
По состоянию на пятницу, 14 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,06 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,04 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,88. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,0641 грн (+2 коп.). за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,8827 грн (+23 коп.). за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5615 грн. (+6 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,80-42,25 грн, евро по 48,50-49,12 грн, злотый по 11,20 -11,80 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,94-41,97 грн/долл. и 48,77-48,79 грн/евро.
Напомним
Наличных денег в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.
Бюджетные поступления от ФЛП выросли на 10% и превысили довоенный уровень - отчет06.11.25, 15:10 • 2387 просмотров