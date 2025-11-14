Курс валют на 14 листопада: вартість євро наближається до 50 грн
Київ • УНН
На 14 листопада НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 42,06 гривні, що на 2 копійки більше, ніж у середу. Офіційний курс євро становить 48,88 гривні, а злотого – 11,56 гривні.
Станом на п'ятницю, 14 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,06 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 42,04 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,88. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,0641 грн (+2 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,8827 грн (+23 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5615 грн. (+6 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 41,80-42,25 грн, євро за 48,50-49,12 грн, злотий за 11,20 -11,80 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,94-41,97 грн/дол. та 48,77-48,79 грн/євро.
Нагадаємо
Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.
Бюджетні надходження від ФОПів зросли на 10% та перевищили довоєнний рівень - звіт06.11.25, 15:10 • 2392 перегляди