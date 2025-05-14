Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5004 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,50 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,09 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,84 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,78-41,15 грн, евро по 46,65-45,90 грн, злотый по 11,30-10,60 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,48 грн, евро - по 46,35-46,60 грн, злотый по 10,90-11,02 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,55-41,58 грн/долл. и 46,27-46,29 грн/евро.

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Дополнение

НБУ сообщал, что инфляцию в Украине толкнули вверх прошлогодние неурожаи и подорожание алкоголя и табака, но есть признаки замедления и ожидается, что в конце года она упадет до однознакового уровня,