Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5004 грн/долл., укрепив ее на 3 копейки. В обменниках доллар торгуется за 41,40-41,48 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5004 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,50 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,09 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,84 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,78-41,15 грн, евро по 46,65-45,90 грн, злотый по 11,30-10,60 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,48 грн, евро - по 46,35-46,60 грн, злотый по 10,90-11,02 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,55-41,58 грн/долл. и 46,27-46,29 грн/евро.
В Украине снизилось потребление топлива – эксперт по топливному рынку13.05.25, 16:05 • 1524 просмотра
Дополнение
НБУ сообщал, что инфляцию в Украине толкнули вверх прошлогодние неурожаи и подорожание алкоголя и табака, но есть признаки замедления и ожидается, что в конце года она упадет до однознакового уровня,