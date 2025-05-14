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Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд
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Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

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Курс валют на 14 травня: гривня зміцнилася

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5004 грн/дол., зміцнивши її на 3 копійки. В обмінниках долар торгується за 41,40-41,48 грн.

Курс валют на 14 травня: гривня зміцнилася

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5004 грн/дол., що зміцнило гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,50 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,09 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,84 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,78-41,15 грн, євро за 46,65-45,90 грн, злотий за 11,30-10,60 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,48 грн, євро - за 46,35-46,60 грн, злотий за 10,90-11,02 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,55-41,58 грн/дол. та 46,27-46,29 грн/євро.

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        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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