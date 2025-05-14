Курс валют на 14 травня: гривня зміцнилася

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5004 грн/дол., що зміцнило гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,50 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,09 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,84 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,78-41,15 грн, євро за 46,65-45,90 грн, злотий за 11,30-10,60 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,48 грн, євро - за 46,35-46,60 грн, злотий за 10,90-11,02 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,55-41,58 грн/дол. та 46,27-46,29 грн/євро.

В Україні знизилось споживання пального - експерт з паливного ринку

Доповнення

НБУ повідомляв, що інфляцію в Україні штовхнули вверх торішні неврожаї і подорожчання алкоголю та тютюну, але є ознаки сповільнення та очікується, що наприкінці року вона впаде до однознакового рівня,