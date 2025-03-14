Курс валют на 14 марта: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5270 грн/долл. Курс доллара в обменниках колеблется в пределах 41,47-41,55 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5270 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,52 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,00 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:
- доллар можно купить за 41,80 грн, а продать за 41,30 грн в банках, евро можно купить за 45,50 грн, а продать за 45,00 грн в банках;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,47-41,55 грн, а евро - за 45,00-45,25 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,50-41,53 грн/долл. и 45,11-45,13 грн/евро.
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