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Курс валют на 14 марта: гривна продолжает девальвировать

Киев • УНН

 • 14750 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5270 грн/долл. Курс доллара в обменниках колеблется в пределах 41,47-41,55 грн.

Курс валют на 14 марта: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5270 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,52 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,00 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00: 

  • доллар можно купить за 41,80 грн, а продать за 41,30 грн в банках, евро можно купить за 45,50 грн, а продать за 45,00 грн в банках;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,47-41,55 грн, а евро - за 45,00-45,25 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,50-41,53 грн/долл. и 45,11-45,13 грн/евро.

        НБУ рассказал о росте популярности евро среди украинцев: что с долларом06.03.25, 16:59 • 39771 просмотр

        Алина Волянская

        Алина Волянская

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