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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29739 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Курс валют на 14 березня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

 • 14754 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5270 грн/дол. Курс долара в обмінниках коливається в межах 41,47-41,55 грн.

Курс валют на 14 березня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5270 грн/дол., що девальвувало гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,52 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,00 грн/євро. 

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00: 

  • долар можна купити за 41,80 грн, а продати за 41,30 грн у банках, євро можна купити за 45,50 грн, а продати за 45,00 грн у банках;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,47-41,55 грн, а євро - за 45,00-45,25 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,50-41,53 грн/дол. та 45,11-45,13 грн/євро.

        НБУ розповів про зростання популярності євро серед українців: що з доларом06.03.25, 16:59 • 39778 переглядiв

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        Економіка
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