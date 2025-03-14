Курс валют на 14 березня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5270 грн/дол., що девальвувало гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,52 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,00 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

долар можна купити за 41,80 грн, а продати за 41,30 грн у банках, євро можна купити за 45,50 грн, а продати за 45,00 грн у банках;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,47-41,55 грн, а євро - за 45,00-45,25 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,50-41,53 грн/дол. та 45,11-45,13 грн/євро.

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