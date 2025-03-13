Курс валют на 13 марта: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,50 грн/долл. Курс евро составляет 45,16 грн. На межбанке доллар торгуется за 41,53-41,56 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5076 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,50 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,16 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:05:
- доллар можно купить за 41,85 грн, а продать за 41,25 грн в банках, а евро можно купить за 45,55 грн, а продать за 44,90 грн в банках;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,55-41,65 грн, а евро - за 45,20-45,40 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,53-41,56 грн/долл. для доллара и 45,32-45,35 грн/евро для евро.
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