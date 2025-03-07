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Международные резервы Украины "похудели" на 6,7% - до $40,1 млрд: в чем причина

Киев • УНН

 • 12693 просмотра

Международные резервы Украины уменьшились на 6,7% в феврале 2025 года из-за продажи валюты и выплат государственного долга. НБУ продал $3 млрд на валютном рынке, а резервы обеспечивают финансирование 4,9 месяца импорта.

Международные резервы Украины "похудели" на 6,7% - до $40,1 млрд: в чем причина

Международные резервы Украины на начало марта, по предварительным данным, составили 40,1 млрд долларов США, уменьшившись за месяц на 6,7%, из-за продажи валюты и выплаты государственного долга, сообщили в НБУ, пишет УНН.

По состоянию на 1 марта 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 40 145,5 млн долларов США. В феврале они уменьшились на 6,7%

- сообщили в Нацбанке.

Такую динамику в регуляторе объяснили "валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте". Эти операции, как отмечается, были лишь частично компенсированы поступлениями от размещения валютных ОВГЗ при отсутствии поступлений от международных партнеров.

Как указано, в феврале поступило $255 млн от размещения валютных ОВГЗ.

В то же время правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 341,6 млн долларов США, из которых: $275,3 млн – долг перед Всемирным банком; $54,1 млн – долг перед другими международными кредиторами Украины; $12,2 млн – обслуживание валютных ОВГЗ. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду $428,9 млн.

В феврале по сравнению с январем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 19,4%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $3 022,6 млн и выкупил в резервы $0,5 млн.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта. Он является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", - указали в НБУ.

В НБУ оценили риски относительно неприемлемости решения о транше от МВФ на фоне ситуации с США06.03.25, 16:32 • 13404 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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