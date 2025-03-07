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Міжнародні резерви України "схудли" на 6,7% - до $40,1 млрд: у чому причина

Київ • УНН

 • 12702 перегляди

Міжнародні резерви України зменшились на 6,7% у лютому 2025 року через продаж валюти та виплати держборгу. НБУ продав $3 млрд на валютному ринку, а резерви забезпечують фінансування 4,9 місяця імпорту.

Міжнародні резерви України "схудли" на 6,7% - до $40,1 млрд: у чому причина

Міжнародні резерви України на початок березня, за попередніми даними, становили 40,1 млрд дол. США, зменшившись за місяць на 6,7%, через продаж валюти та виплату держборгу, повідомили у НБУ, пише УНН.

Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 40 145,5 млн дол. США. У лютому вони зменшилися на 6,7%

- повідомили у Нацбанку.

Таку динаміку у регуляторі пояснили "валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті". Ці операції, як зазначається, були лише частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних ОВДП за відсутності надходжень від міжнародних партнерів.

Як вказано, у лютому надійшло $255 млн від розміщення валютних ОВДП.

Водночас уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 341,6 млн дол. США, з яких: $275,3 млн – борг перед Світовим банком; $54,1 млн – борг перед іншими міжнародними кредиторами України; $12,2 млн – обслуговування валютних ОВДП. Окрім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $428,9 млн.

У лютому порівняно з січнем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,4%. Відповідно до балансових даних, НБУ продав на валютному ринку $3 022,6 млн та викупив до резервів $0,5 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту. Він є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - вказали у НБУ.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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